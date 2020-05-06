وفاة ممرضة بجامعة طنطا بفيروس كورونا

أكد الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا اليوم، وفاة ممرضة تعمل بجامعة طنطا إثر اصابتها بعدوي وباء "كورونا" مشيرا إلى أن الحالة تم تحويلها منذ بضعه أيام لاستكمال مراحل علاجها داخل العزل الصحي بمستشفي الصدر بالمحلة.





وفاة ممرضة بفيروس كورونا في جامعة طنطا

وأشار "التطاوي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه أعطي توجيهاته لرفع درجة الاستعداد والتأهب القصوي لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بكافة العيادات الخارجية والأقسام الداخلية للحد من أخطار تفشي الوباء العالمي فضلا عن تأمين كافة فرق مكافحة العدوي والترصد للطواقم الطبية خلال فترة عملهم مع المرض المترددين يوميا.





الأوضاع داخل جامعة طنطا بعد وفاة ممرضة بـ كورونا

وكشف مدير مستشفيات الجامعية عن توافر كافة المستلزمات الطبية والمواد المطهرات الكحولية لاستخدامها فى التطهير والتعقيم لكافة الأقسام الداخلية والعيادات وتوزيع ماسكات الوقائية لأعضاء الجيش الأبيض بالمستشفيات.





تفاصيل وفاة ممرضة بفيروس كورونا في جامعة طنطا

وأضافت مصادر بمستشفي الصدر بالمحلة أن الممرضة تم استقبالها عقب تحويلها رسميا من مستشفيات طنطا الجامعي خلال 5 أيام الماضية وتدعي "أ.ع " 49 سنة التى تعرضت لوعكة صحية تسببت فى وفاته داحل غرفة العزل الصحي بذات المستشفي.

كما أوضحت المصادر أن مستشفي الصدر استقبل بضع عشرات من الحالات المصابة بعدوي "كورونا " محوله من مستشفيات الصدر والحميات بطنطا وزفتي والسنطة .