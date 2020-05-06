تعليق البرلمان على مقترح تقليص الأسبوع الدراسي ليومين فقط

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن تقليص الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل مد ساعات الدراسة للخامسة مساء لا يزال مقترحا ولم يعرض علينا، ولابد من عرضه على لجنة التعليم بالبرلمان على الرغم من انه الية تنفيذية وليس مشروع قانون.





وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الأمر سابق لاوانه ، خاصه واننا لانعرف إلى متى سيستمر فيروس كورونا لأن كل فترة ولها إجراءاتها الإحترازية ، مؤكدا أن يومين مثل بقية الأسبوع إذا استمر التكدس بين الطلاب فى الفصول.





وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان: المشكلة ليست فى عدد الأيام ولكن فى تكدس الطلاب ، قائلة " ماينفعش تبقى فى كثافة طلابيى 40 طالبا فى الفصل مع انتشار كورونا".





واستطردت قائلة: "لو مفيش كورونا هتبقى فى إجراءات إحترازية على مدى الأسبوع" ، مطالبة بضرورة إستمرار التعليم الإلكترونى لأن هناك أجزاء من المنهج تتطلب من الطالب ان يدرسها بالنظام الإلكترونى.



