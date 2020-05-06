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ديني

دعاء الاستعاذة بالله بصوت الشيخ صابر حسني.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:07 م
دعاء الإستعاذة بالله
دعاء الإستعاذة بالله
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محمد شحتة
ردد الشيخ صابر حسني، دعاء الاستعاذة بالله، ضمن برنامج "نسائم" الذي يقدمه موقع صدى البلد، يوميا في شهر رمضان المبارك.

وقال صابر حسني، في الدعاء: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شئ أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها ومالم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ.

دعاء الاستعاذة من الفقر والذل
وقال الشيخ صابر حسني، "اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا ليك ومن الذك إلا لك ومن الخوف إلا منك ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الأداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة".

وتابع: اللهم إنا نعوذ بك من شر الخلق وهم الرزق وسوء الخلق، اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ والجزع، ونعوذ بك من الطمع في غير مطمع.
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