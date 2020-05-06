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برلمان

نائب يطالب بجرعات توعوية من كورونا أكثر انتشارا وفعالية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود فايد

طالب النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بتدشين حملة توعوية مكثفة لتعزيز مسئولية المواطن فى حماية نفسه وحماية الوطن  من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع دخول معدل الإصابات بفيروس كورونا لمرحلة الذروة وتسارع وتيرة تفشيه، موضحًا أنه يجب رفع الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإلا سوف تدخل مصر في مرحلة خطيرة نفقد فيها القدرة على السيطرة على الوضع الصحي.

وأوضح طلعت فى بيان صحفى له، أن هذه الحملة التوعوية لا يجب أن تقتصر على وسائل الاعلام فقط، بل يجب أن تخاطب الشباب من خلال السوشيال ميديا، فضلًا عن تعليق لافتات في كل المؤسسات الحكومية وغيرها ولصق منشورات توعية على الأبنية والمنازل وفي الميادين العامة  لحث المواطنين على إتباع الإجراءات الوقائية وتحذيرهم من مخاطر هذا المرض، خاصة بعد التحركات الخاصة بإعادة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي.

وأكد طلعت، أن الفترة القادمة سوف تشهد حالة من الانفتاح وعودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي وهو ما يتطلب معه توعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي وتجنب الزحام والتكدس وغسل اليدين بشكل منتظم، وذلك لأن الفيروس قد يكون موجودًا لدى شخص من دون ظهور أعراض المرض عليه وينقله لشخص آخر فيتسبب في وفاته، مضيفًا أن تخفيف الإجراءات الاحترازية دون وعي مجتمعي قد يؤدي لتدهور كبير وزيادة أعداد المصابين.

واختتم طلعت، بالتأكيد على أن الفترة الماضية  شهدت ممارسات خاطئة وتجمعات لا داعي لها من البعض وإصرار على التهاون بكورونا وهو ما ترتب عنه زيادة عدد الإصابات والوفيات، مبينًا أن مصر تمر بمرحلة صعبة ويجب على جميع المواطنين التكاتف لتمر الأزمة بسلام.
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