تمديد حالة الطوارئ في إسبانيا بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ لأكثر من أسبوعين، اعتبارا من الأحد المقبل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .





وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 224 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 25857.





كما أعلنت تسجيل 685 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 220 ألفا و325 حالة.





وبعد انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ، تطوع ما يزيد على 500 سائق أجرة عبر تطبيق «بايد تاكسي» في أسبانيا، وأجروا أكثر من مائة ألف رحلة مجانية، بعد أن أصبحت شوارع مدريد خالية من الزبائن.





وأصبح سائقو سيارات الأجرة ينقلون الأطباء من بيت إلى آخر أو يوصلون المرضى إلى المستشفيات، وتساعد رحلاتهم المجانية أطباء الخط الأول على مكافحة فيروس كورونا المستجد.