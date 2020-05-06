AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تمديد حالة الطوارئ في إسبانيا بسبب كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:22 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ لأكثر من أسبوعين، اعتبارا من الأحد المقبل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 224 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 25857.

كما أعلنت تسجيل 685 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 220 ألفا و325 حالة. 

وبعد انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ، تطوع ما يزيد على 500 سائق أجرة عبر تطبيق «بايد تاكسي» في أسبانيا، وأجروا أكثر من مائة ألف رحلة مجانية، بعد أن أصبحت شوارع مدريد خالية من الزبائن. 

وأصبح سائقو سيارات الأجرة ينقلون الأطباء من بيت إلى آخر أو يوصلون المرضى إلى المستشفيات، وتساعد رحلاتهم المجانية أطباء الخط الأول على مكافحة فيروس كورونا المستجد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسبانيا تعلن عن ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إسبانيا تسجل 324 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

بعد تسجيل رقم قياسي.. إسبانيا تمدد إجراءات الحجر الصحي في البلاد حتى 11 أبريل لمواجهة كورونا

إسبانيا تسجل 769 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا والإصابات تتجاوز 64 ألفا

كورونا يقسو على إسبانيا.. 812 حالة وفاة في 24 ساعة

مصر من بين أفضل الدول في محاربة كورونا.. وارتفاع غير مقلق عربيًا.. وذعر بإيران.. وتراجع بأوروبا.. وأمريكا تنتظر الكارثة

ترشيحاتنا

خطأ يرتكبه البعض عند الإفطار يخالف سنة الرسول

وزيرة الهجرة تفجر مفاجأة لكل المصريين العالقين في الخارج

خالد مرتجي: جوزيه رفض تدريب الأهلي.. ومورينيو نصحنا بالتعاقد مع فايلر

مع تزايد إصابات كورونا.. ما الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة

انتقال وليد أزارو إلى الزمالك في الصيف.. مصدر يجيب

عبير صبري: فيها إيه لما أبوس جوزي قدام الناس..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل عملية تكميم المعدة تحتاج لمكملات غذائية؟

هنخس في رمضان.. تناول كوبا من القهوة الخضراء قبل الطعام

حكاية أكلة.. الفلفل اكتسب اسمه بالخطأ وتعددت ألقابه في كل دولة