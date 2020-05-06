"مستقبل وطن" يطلق قوافل غذائية بالمحافظات لدعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا.. صور

من أجل مستقبل مشرق وواعد لمصرنا الغالية وانطلاقا من هذا المسمى تجد دائما جنود حزب مستقبل وطن يصطفون كتائب وفرق لمواجهة أي أخطار تتعرض لها الدولة المصرية ليقف خلف قيادته السياسية داعما ومساعدا ومساندا لكافة الجهود الرامية لدحر ما تتعرض له بلادنا من مخاطر، وفي هذا الإطار اصطف محاربو حزب مستقبل وطن من أطباء ومتطوعين وقيادات وشباب وفتاة وامرأة بعد إعداد خطة شاملة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة" لشعب عظيم.





ويؤكد حزب مستقبل وطن، أن ما يقوم به يأتي انطلاقًا من مسئوليتنا المجتمعية تجاه وطننا العزيز مصر، إيمانًا بالدور المجتمعي للحزب، في مساندة الحكومة، ودعم الدولة، والتلاحم الدائم مع المواطنين ورفع المعاناة عنهم وتقديم يد المساعدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام.





وجاءت البداية من محافظة مطروح، وواصلت أمانة الحزب في المحافظة، توزيع الدفعة الثانية لعدد 3000 شنطة مواد غذائية من إجمالي الـ70 ألف شنطة، بمركز مطروح، علي الأسر الأكثر احتياجًا والأولي بالرعاية، ويأتي تفعيلًا لدور الحزب في المشاركة المجتمعية بتقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبء عنه، تحت رعاية المهندس صالح سلطان أمين الحزب بالمحافظة.





وقام فريق الحزب بالمحافظة، بتوصيل المواد الغذائية إلى منازل المستحقين لها من المواطنين وفقًا لكشوف تم إعدادها على أرض الواقع ضمانا لوصول المساعدات إلي مستحقيها الفعليين، وجاء توزيع شنط المواد الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجا في قري السوينات، وقرية علوش، وقرية أبو لهو الجنوبي، وقرية اولاد مرعى، بواقع 750 شنطة مواد غذائية لكل قرية ومشاركة أمانة الشباب.





يذكر أن أمانة الحزب لمحافظة مطروح، أطلقت المرحلة الثانية بتوزيع عدد 35000 ألف شنطة مواد غذائية من أجمالي 70 ألف شنطة وسيتم توزيع الـ35000 ألف شنطة على كافة مراكز وقرى ونجوع وتجمعات المحافظة علي الأسر الأكثر احتياجا.





في محافظة أسوان

قامت أمانة الحزب بالمحافظة، بتوزيع 750 كرتونة مواد غذائية بقرى عزب الكفور وعزب وقرى اقليت مركز كوم امبو، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت منذ بداية شهر رمضان المبارك، وتحت رعاية النائب حسن سيد خليل أمين الحزب بالمحافظة.





وفي محافظة الإسماعيلية

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فاعليات مبادرة "حياه كريمة" لشعب عظيم، وذلك بتوزيع عدد من كراتين المواد الغذائية، للأسر الأكثر احتياجا، بمشاركة شباب واعضاء الحزب في الامانات النوعية والمراكز والاقسام وستستمر المبادرة يوميا حتى نهاية الشهر الكريم، وذلك تحت رعاية حماد موسي أمين الحزب بالمحافظة.





وتم التوزيع على النحو التالي بمدينة الإسماعيلية، قسم أول 200 كرتونة، وقسم ثان 300 كرتونة، وقسم ثالث 200 كرتونة، ومركز أبو صوير 200 كرتونة.





وفي محافظة القليوبية

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، توزيع كرتونة مواد غذائية تحتوي على 15 كيلو، من كافة المواد الغذائية الجافة على الأسر الأكثر احتياجا حيث قام فريق الحزب بتوصيل كرتونة المواد الغذائية منازل المستحقين لها من المواطنين وفقًا لكشوف تم إعدادها على أرض الواقع ضمانا لوصول المساعدات الي مستحقيها الفعليين.





وفي محافظة دمياط

قامت أمانة الحزب بمحافظة، بتوزيع شنط السلع الغذائية الخاصة بالمرحلة الثانية من مبادرة حياه كريمة لشعب عظيم وقد بدأ التوزيع على أهالينا طبقا للخطة الجغرافية المعتمدة، على اهالينا بمناسبة شهر رمضان الكريم وتأكيدا على اتباع وسائل الحماية وبمتابعة من النائب محمد الحصى أمين الحزب بالمحافظة.





وتم توزيع الدفعة الأولى المخصصة للتوزيع من المرحلة الثانية على أمناء المراكز والأقسام والمدن من أجل توزيعها بالتعاون مع هيئات مكاتبهم وباتباع القواعد المتفق عليها فى التوزيع وقد لاقت المرحلة الأولى رضا المواطنين وثنائهم على مبادرة الحزب والتي لمسوا فيها انكار الذات من المتطوعين تطبيقا لمبادئ الحزب.





وفي محافظة الدقهلية

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مبادرة "حياة كريمة" لشعب عظيم، لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بمراكز المحافظة، تحت رعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب بالمحافظة.

وتم توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية، كمرحلة ثانية على الأسر الأكثر احتياجا في 6 مراكز شملت 24 قرية بمراكز المحافظة، وذلك بقسم ومركز ميت غمر والسنبلاوين وتمى الامديد ودكرنس وشربين.





وفي محافظة الوادي الجديد

وزعت أمانة الحزب بالمحافظة، كميات كبيرة من المواد التموينية والمساعدات العينية لأسر العمالة غير المنتظمة والأكثر احتياجًا والأولي بالرعاية في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم توزيع 750 شنطة تحتوي على مواد تموينية وسلع غذائية على الأسر الاولي بالرعاية والأكثر احتياجا والحالات الإنسانية والمرضية وأسر العمالة غير المنتظمة في 11 قرية بمركز الداخلة، تزامنا مع شهر رمضان المعظم، تحت رعاية النائب جمال آدم، أمين الحزب في المحافظة.





وأجرى توزيع الشنط الرمضانية من خلال كوادر وشباب الحزب بمركز الداخلة، في قري(الشيخ مفتاح - أسمنت- المعصرة - الشيخ والي - موط - الهنداو - العوينة - القلمون - عين القضا والرخا - الجديدة – الموشية).





وفى محافظة الجيزة

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، حملاتها الموسعة لتوزيع المساعدات الغذائية بمراكز وأحياء المحافظة، وكذلك مواصلة تعقيم وتطهير المنشآت العامة والحيوية، في مواجهة جائحة فيروس كورونا، تحت رعاية عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة.





وتولى محمود أبو موسى، الأمين المساعد للحزب بمحافظة الجيزة، مهام الحملة التي استهدفت توزيع 30 ألف كرتونة مساعدات غذائية على قرى مركز كرداسة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار مساندة الحزب للقرى والأسر الأكثر احتياجًا.