عميد زراعة عين شمس: البحث فردي لطلاب فرق النقل وهذه شروطه.. عميد تربية عين شمس: أنهينا رفع جميع المقالات البحثية

_ عميد زراعة عين شمس: البحث فردي لطلاب فرق النقل ويجب أن تتوافر فيه هذه الشروط _ تربية نوعية عين شمس: إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال الأبحاث بشكل موثق _ عميد تربية عين شمس: أنهينا رفع جميع المقالات البحثية لطلاب النقل









بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات لطلاب فرق النقل، بإلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.





قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم الاكتفاء بـ المقالة البحثية لطلاب فرق النقل بالكلية، على أن يتم إجراء البحث بشكل فردي أي لا يشترك في البحث مجموعة من الطلاب ويكون البحث خاص بطالب واحد، موضحا أنه سيتم تلقي المقالات البحثية عن طريق منصة إلكترونية.





وأضاف عميد كلية زراعة أنه جرى الانتهاء من رفع جميع المقالات البحثية المطروحة للطلاب فرق النقل باللغة العربية والإنجليزية، مشيرا إلى أنه من شروط المقالة البحثية عدم الاقتباس من مواقع إلكترونية غير موثوق بها وإذا تعامل الطالب مع مواقع الكترونية موثوق بها لا تزيد نسبة الاقتباس على 30%.





ونوه بأن الصياغة يجب أن تكون من الطالب حسب رؤيته وسوف يتم تسليم المقالات البحثية من يوم 31 مايو الي 15 يونيو ثم تظهر نتيجة الأبحاث خلال 20 يوما وفي حالة عدم الاجتياز سوف يعلن عن موضوعات جديدة من 1 اغسطس الى 5 أغسطس وسيتم تسليم الأبحاث الجديدة في 15 من الشهر ذاته.

وأوضح جلال أن المقالة البحثية يجب ألا تقل عن 5 صفحات ولا تزيد على 8 صفحات وتكون من محتويات المقالة صفحة الغلاف وفي هذه الصفحة عنوان المقالة البحثية واسم المقرر واسم الطالب رباعي والرقم القومي الخاص بالطالب او الرقمي الكود ثم يكتب الطالب مقدمة وتتكون من 400 الي 500 كلمة وتكون المقدمة عبارة عن سبب اختيار الموضوع وأهدافه وكيفية علاجه او حل المشكلة.

وأشار الي ان الجزء العملي لطلاب فرق النقل سوف يؤجل لحين انتهاء تعليق الدراسة وأيضا الفرق النهائية والتخلفات.





قررت كلية تربية نوعية جامعة عين شمس خطة لإدارة المقالة البحثية للمواد النظرية للعام 2019 /2020 لسنوات النقل فقط بناء على قرار مجلس الكلية برئاسة الدكتور أسامة السيد مصطفى عميد الكلية وتحت إشراف الدكتورة سالى أحمد شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب يرجى من طلاب سنوات النقل فقط العلم بالتالى.

- تطبق نصف درجات الرأفة على الترم الاول فقط ولا تطبق على الفصل الدراسي الثاني . - المقصود بالفرقة النهائية هم طلاب الفرقة الرابعة بفصيلها الاول والثاني - تتبع الكلية في تقييم الطلاب نظام المقالات البحثية . - يحدد كل استاذ للمادة عدد 3موضوعات ( للمقالات البحثية يختار كل طالب منها موضوع واحد لتقديم البحث فيه و تتم هذه الخطوه قبل 5/5/2020

- يجرى البحث فردي اي لايشترك في البحث مجموعه من الطلاب ويكون البحث خاص بطالب واحد

- يقدم البحث على ملف Pdf+ Word بخط Times New Roman حجم الخط 14

- يراعي الطالب الالتزام بتنسيق الملف المرفوع على المنصه الالكترونية

- وسوف يتم تحديد الصفحه الاولي من خلال وحدة it





- يتم انشاء منصه الكترونيه لاستقبال الابحاث بشكل موثق من خلال وحدة IT برئاسة الدكتور هانى شاكر مدير وحدة IT بالكلية .

- يدخل الطالب الى المنصه من خلال الايميل الرسمي _ ويقوم باختيار القسم التابع له ثم يختار الفرقة وستقوم المنصه بفتح اسماء المواد المقرر انشاء ابحاث لها ثم يضغط الطالب على اسم المادة ليظهر له عناوين الابحاث و يضغط على البحث فيظهر له مجموعه من العناصر المصاغه له .

- يتم اعداد كل ما سبق قبل 8/5/2020 واعلانه للطلاب - ينتهي فترة تقديم البحث في اليوم المحدد في جدول تسليم الابحاث الساعه 12 مساءً - يقوم الطالب بكتابة البحث على Templet يتم اعدادة بواسطة لجنه القياس والتقويم برئاسة الدكتور محمود العطيفى - د/ نها جابر -سوف يتم تقييم الابحاث كمجاز او غير مجاز . - بالنسبة للتخلفات والباقين للإعادة تعامل بامتحان مثل العام الماضي فور العودة وسيتم الأخطار بها قبل الموعد المحدد للأمتحان بوقت كافى - تعلن النتائج النهائية في منتصف شهر 8

نهائي قبول الابحاث 24/6/2020 توزيع الابحاث للتقييم 28/6/2020-26 بداية اعادة الابحاث منتصف شهر يوليه 2020 تقديم ابحاث الاعاده بدايه شهر اغسطس





وأوضح "ابو العينين"- في تصريحاته لـ"صدي البلد" انه تم ارسال المقالات البحثية لجميع طلاب فرق النفل علي الايميل الرسمي، علي ان يجرى البحث بشكل فردي، اي لا يشترك فيه مجموعة من الطلاب، ويكون البحث خاصا بطالب واحد.



