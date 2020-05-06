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أخبار البلد

11 مايو.. النقد الدولي يناقش طلب حصول مصر على قرض لمواجهة كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:27 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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أ ش أ
أدرج صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على موقعه الإلكتروني، مناقشة طلب مصر للاستفادة من "أداة التمويل السريع" في جدول أعمال مجلسه التنفيذي يوم 11 مايو الجاري.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن، في أبريل الماضي، عن اتجاه مصر لطلب تمويل من صندوق النقد الدولي للحد من آثار جائحة فيروس "كورونا المستجد" على الاقتصاد المصري والذي ضرب الاقتصاد العالمي بحالة ركود وتسبب في إغلاق واسع النطاق.

فيما علقت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، آنذاك، أنها تتوقع عرض طلب مصر على المجلس خلال أسبوعين، مشيدة بالإجراءات الحكومية للحد من الآثار الصحية والاقتصادية لفيروس "كورونا".
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