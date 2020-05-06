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برلمان

جوائز مسابقة القرآن الكريم السنوية بحزب مستقبل وطن تنتقل إلى مركز أبنوب في أسيوط

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:33 م
مسابقة مستقبل وطن
مسابقة مستقبل وطن لتحفيظ القرءان
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اسلام مقلد
يواصل حزب مستقبل وطن فاعليات توزيع جوائز القران الكريم السنوية الأولى علي مستوى محافظة أسيوط، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد أمين عام الحزب والمهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط ،حيث نظم الحزب أحتفالية كبرى بمركز أبنوب بحضور قيادات هيئة مكتب الحزب بأبنوب برئاسة محدين نصار أمين الحزب.

وقال المهندس ياسر عمر إن توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم السنويه الأولى لحزب مستقبل وطن بأسيوط في شهر رمضان المعظم يعطي دافعًا للشباب والفتيات للقدرة على العطاء لمصرنا الحبيبه في هذه الأيام المباركة وينبذ الأفكار المتطرفة داخل المجتمع الأسيوطي.

وأشار عمر إلى أن المسابقة تم تنفيذها بالتعاون بين الأمانات الثلاثه أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية وأمانة العلاقات العامه وأمانة قطاع الأعمال على مستوى محافظة أسيوط.

وقال مصطفى الكحيلي أمين قطاع الأعمال إن الفائزين من مركز أبنوب من قرى "كوم المنصوره وبني محميات وبهيج الخلافة وعرب الشنابلة وكوم أبوشيل وبندر أبنوب" وقد تصدر مركز أبنوب أعلى عدد من المشاركين في المسابقة على مستوى محافظة أسيوط بأكثر من 400 متسابق وفاز منهم ثمانية فائزين من هذه القرى في المستويات الأربعة المختلفة المستوى الأول للقرآن الكريم كاملا والمستوى الثاني لنصف القرآن والمستوى الثالث لربع القرآن والمستوى الرابع للبراعم وأن الجوائز في المسابقة عبارة عن شهادات تقدير وجوائز ماليه للفائزين.

وأضافت هند جوزيف أمينة العلاقات العامة أن أحتفالية توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم السنوية الأولى تمت داخل مقر حزب مستقبل وطن بمركز أبنوب في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد وأن المسابقة تأتي فعاليتها في أطار الدور التثقيفية والمجتمعي لحزب مستقبل وطن بأسيوط وتنظيم الفعاليات في المجالات الدينية والثقافية.

وأشار هاني سلطان أمين أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بضرورة التعاون مع القيادات الطبيعية والشعبي لإحياء الدور الخدمي في المجتمع الأسيوطي مثل المسابقات الثقافية ومسابقات القرآن الكريم وضرورة تكرار هذه المسابقات سنويا
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