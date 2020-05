الناقدة علا الشيخ تحاور المخرج هانى أبو أسعد عبر الأنترنت.. غدا

أعلن مركز السينما العربية عن إطلاق سلسلة لقاءات على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، من خلالها يقوم أحد أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، باستضافة واحد من صُنَّاع السينما داخل أو خارج العالم العربي، في مقابلة مفتوحة للجمهور عبر صفحة مركز السينما العربية على انستغرام.

الحلقة الأولى من لقاءات مركز السينما العربية تبدأ الخميس 7 مايو الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش، وتحاور فيها الناقدة علا الشيخ المخرج الفلسطيني المرشح للأوسكار مرتين هاني أبو أسعد.



وسوف يتيح مركز السينما العربية للجمهور فرصة للمشاركة في طرح الأسئلة عبر التعليقات على انستغرام وفيسبوك أيضًا.





موعد الحلقة : 3 عصرًا بتوقيت مصر و 4 عصرًا بتوقيت فلسطين ولبنان والأردن والكويت والسعودية ، و5 بتوقيت الإمارات.

هاني أبو أسعد مخرج فلسطيني ترشح للأوسكار مرتين، الأولى بفيلم الجنة الآن (2006) الفائز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي، وفيلم عمر ( 2013 ) الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم نظرة ما بـمهرجان كان السينمائي.





وُلد أبو أسعد في الناصرة بفلسطين، ودخل عالم السينما كمنتج للفيلم الطويل حتى إشعار آخر للمخرج رشيد مشهراوي. في 1998 أخرج أبو أسعد فيلمه الطويل الأول الفرخ الرابع عشر.





حقق هاني أبو أسعد سابقًا نجاحًا دوليًا بفيلم عرس رنا في 2002، وهو قصة امرأة فلسطينية شابة، تحاول الزواج قبل الساعة الرابعة. وقد تم اختيار الفيلم للعرض في أسبوع النقاد، وفاز بجوائز في مهرجانات مونبلييه، مراكش، باستيا وكولون.





رصيد هاني أبو أسعد من الأفلام يحتوي أيضًا على الفيلم الأميركي The Mountain Between Us (2017) من بطولة كيت وينسلت وإدريس إلبا، وفيلم يا طير الطاير (2015) الذي يحكي قصة صعود المطرب الشاب محمد عساف ، والفيلم الأميركي The Courier (2012)، من بطولة جيفري دين مورجان وميكي رورك، والفيلم التسجيلي Ford Transit بعام 2002، الذي يرسم من خلاله صورة سائق تاكسي لسيارة فورد ترانزيت، ومرونة سكان الأراضي الفلسطينية.





علا الشيخ عضوة لجنة تحكيم في جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية ، وهي ناقدة فلسطينية تقيم في الإمارات، تولت مسؤولية قسم السينما في جريدة الإمارات اليوم لمدة 5 سنوات، وكتبت أيضًا المراجعات النقدية لجريدة الحياة. علا الشيخ عضوة في برنامج نقاد بلا حدود في السويد، كما كانت في لجنة اختيار مشروعات الأفلام المشاركة في صندوق دعم المشروعات في مرحلة التطوير بسوق مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، والتي تعمل على دعم المشروعات التي تركز على قضايا تتعلق بالثقافة والهوية العربية، ويتعاون في إنتاجها جهات عربية وسويدية.