AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تكليف باسم عيسى مديرًا للمعهد القومي للكبد 3 أشهر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:51 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة والسكان
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة و السكان، تكليف الدكتور باسم السيد عيسى، استشارى الجهاز الهضمي والكبد بالمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمى، بالقيام بأعمال مدير المعهد  و مدیر مستشفى حميات امبابة، لمدة ثلاثة أشهر.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 469 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

تكليف باسم عيسى مديرًا للمعهد القومي للكبد 3 أشهر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مذيعات اكسترا نيوز يدعمن الصم والبكم بفيديو

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و20 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 226 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 226 حالة جديدة ووفاة 21 حالة بفيروس كورونا .. ارتفاع إجمالي المتعافين لـ 1335 حالة .. و 5268 مصابا و380 حالة وفاة في مصر

عداد كورونا.. الصحة: 5537 إجمالى عدد الإصابات.. 392 وفاة.. 1381 يغادرون مستشفيات العزل.. و1780 ارتفاعا في عدد من إيجابية إلى سلبية

للمرة الأولى .. الصحة: 358 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

ترشيحاتنا

شاهد.. محمد رمضان ينشر تعليق رامز جلال على صورته

الزمالك في ورطة مع FIFA بسبب حميد أحداد

بحركة ذكية.. قطة ضالة تجبر امرأة على شراء الطعام لها | شاهد

تعرف على السعر.. التموين تطرح "كحك" وبسكويت العيد في المجمعات الاستهلاكية

القبض على 101 شخص في عملية تهريب آثار عالمية بـ 103 دول.. تفاصيل

معلومات لا تعرفها عن عبد الله بالخير ضحية رامز مجنون رسمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريطاني يعرض منزله للبيع بـ 40 جنيها فقط بدلا من 8 ملايين.. تفاصيل

بالتايجر والشراشيب.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بحركة ذكية.. قطة ضالة تجبر امرأة على شراء الطعام لها | شاهد