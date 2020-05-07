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أخبار العالم

التحالف العربي: 2572 انتهاكا حوثيا منذ إعلان وقف النار في اليمن

الخميس 07/مايو/2020 - 12:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 2572 انتهاكًا لوقف إطلاق النار منذ إعلانه. 

وأضاف المالكي في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية: "المليشيا الحوثية انتهكت هدنة وقف إطلاق النار 80 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

وكان المالكي أعلن في وقت سابق، أن  الحوثيين أطلقوا صباح الثلاثاء صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء.

وأفاد المالكي أن الصاروخ الأول سقط بعد مسافة 121 كلم في محافظة عمران، وسقط الصاروخ الثاني بعد مسافة 148 كلم في محافظة صعدة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المالكي "استمرار الحوثيين بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين".

وبين أن "هذه الأعمال العدائية والإطلاقات باستخدام الصواريخ الباليستية تمثل استمرارا لاختراقات الحوثيين لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن التحالف عنها وبدأت في 9 أبريل، حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من 2400 اختراق، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ الباليستية".

هذا وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".
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