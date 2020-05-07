وزير التعليم: رفع أبحاث الطلاب على منصة ادمودو أفضل من تسليمها ورقيًا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قيام طلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي بتسليم المشروعات البحثية من خلال "منصة إدمودو" الالكترونية، هو الحل الأفضل والاضمن بالنسبة للوزارة .





وقال وزير التربية والتعليم: نود تدريب "الطلاب" على التعامل الالكتروني في الدراسة للمستقبل، كما نؤكد أن هذا الاسلوب سيكون افضل صحيًا في هذه الظروف الحالية التي نمر بها في ظل ازمة فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف وزير التربية والتعليم: أما فكرة تسليم المشروعات البحثية بالاسلوب الورقي، فهو حل متاح فقط "لمن يتعذر عليه استخدام المنصة" ، ولكن من يستطيع نود تشجيعه علي استخدامها بكل تأكيد.





وكان قد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف تتاح "منصة تسليم المشروعات البحثية " على منصة إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠ .





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و أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.





وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.





وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.



