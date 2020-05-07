عضو مجلس الأهلي السابق يخوض انتخابات اتحاد الكرة ..فيديو

وقال محمد الماشطة في تصريحات له: "هل الدورة الأوليمبية في 2024 ستقام في موعدها أم ستؤجل إلى 2025؟ أرى أنه لو تم إجراء الانتخابات وفق قانون الرياضة سيتم إجراؤه بعد سنة، ولكن هذا سيأخذنا لمسألة الطعون ولا بد من استقراره، ولو عدلنا اللائحة من الممكن أن تجرى الانتخابات في أغسطس أو سبتمبر والأقرب للصواب أن تقام الانتخابات بعد الدورة الأوليمبية".