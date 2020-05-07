تعرف على تفاصيل الصلاة من أجل الإنسانية 14 مايو

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، إن دعوة شيخ الأزهر والبابا فرانسيس موجهة إلى العالم كله؛ للصلاة من أجل الإنسانية ورفع البلاء يوم 14 مايو في الإمارات، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للأخوة والإنسانية دعت أيضا جميع الطوائف الدينية للصلاة في اليوم نفسه.





وأضاف "فؤاد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء أمس، الأربعاء، أن الدعوة ليست لشخص معين بل للعالم كله، وعلى رأس من استجابوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وسكرتير الأمم المتحدة.





وتابع المشرف على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، أن المشاركين في هذه الدعوة سيصلون في بيوتهم أو معابدهم.





وطالب المشرف على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، الجميع بالدعاء لرفع البلاء من أزمة فيروس كورونا المستجد.