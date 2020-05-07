لو وصلنا 400 حالة في اليوم.. مجلس الوزراء: هنقضي العيد في الحظر

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن وجود قرارات جديدة من جانب الحكومة لتحديد الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في أيام عيد الفطر، مشيرا إلى أن القرارات لها عدة معايير، وأهمها تزايد أعداد الإصابات.

وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء أمس، الأربعاء، أنه إذا تضاعفت الأعداد وتخطت فوق الـ 400 إصابة في اليوم الواحد سيتم تطبيق الحظر في العيد، متابعا "نتخذ الإجراءات بناءً على المعطيات وتقييم الواقع والأمر".





ونفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة، اتخاذ قرار من دون دراسة، ولا نستطيع حاليا أن نتوقع أي شيء فجميع الخيارات مفتوحة، لافتًا إلى أن إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي والسينمات في رمضان أمر غير وارد ولن يحدث.





وتابع أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات والفرق النهائية في الجامعات ستتم باتباع أقصى درجات الوقاية والتباعد الاجتماعي وفي أماكن مفتوحة.



