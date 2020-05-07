في ظل انتشار كورونا.. كيف تصوم الحامل بأمان؟

تخشى سيدات حوامل كثيرات من إمكانية حدوث أى مخاطر صحية لها أو لجنينها، إضافةً إلى المخاوف في ظل انتشار فيروس كورونا.
وفي السياق، أكد الدكتور محمد منير، استشارى أمراض النساء والتوليد، أن صيام السيدة الحامل له بعض الضوابط والمحاذير التي تختلف من سيدة لأخرى.
وقال استشاري النساء والتوليد، خلال استضافته فى موقع "صدى البلد"، إن الأدوية التى يجب أن تتناولها الحامل فى الحقيقة هى ليست أدوية وإنما مكملات غذائية، مثل الكالسيوم أو المالتي فيتامين أو الحديد
وأشار إلى السؤال الثاني الأشهر خلال فترة الحمل.. ما هي الأطعمة التي يجب أن تتناولها الحامل وبالأخص التونة والكبدة؟، وما المسموح وما الممنوع؟.