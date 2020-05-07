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منوعات

المسجد الحرام يشغل بوابات تعقيم ذاتية.. تفاصيل

الخميس 07/مايو/2020 - 04:43 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
اتخذت إدارة المسجد الحرام بمكة المكرمة، خطوة جديدة لزيادة إجراءات التعقيم داخل أروقة الكعبة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك بتثبيت بوابات تعقيم ذاتية على أبواب المسجد. 

نشر اليوم مقطع فيديو لمرحلة التجربة لجهاز التعقيم الذاتي، الذي تم وضعه على أحد أبواب المسجد الحرام، بحسب ما نشره موقع "العربية نت". 

وأوضح الفيديو شكل الجهاز وهو عبارة عن كاميرا وإلى جانبه شاشة لقياس درجة حرارة الأشخاص، ضمن برنامج الوقاية والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

واعتبر كثيرون أن هذه الخطوة تدل على قرار فتح المسجد الحرام مرة أخرى أمام طقوس آخر 10 أيام في رمضان والعمرة والحج، ولكن هذا ما نفته الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
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