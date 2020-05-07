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أخبار العالم

إصابة المتحدث باسم رئيس البرازيل بفيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 03:51 ص
المتحدث باسم رئيس
المتحدث باسم رئيس البرازيل يصاب بفيروس كورونا
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أ ش أ
أعلن مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل "جايير بولسونارو"، أن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث "أوتافيو‭ ‬دو ريجو باروس" بفيروس كورونا المستجد.


وذكر المكتب، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن "باروس" 59 عامًا، يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.


وأضاف البيان، أن العاملين بالمكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا.


وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 6935 إصابة جديدة بفيروس كورونا و600 وفاة منذ مساء يوم الإثنين الماضي، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لعدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 114715 والوفيات إلى 7921؛ مما يجعل البرازيل أكثر الدول تضررا بالفيروس في أمريكا اللاتينية.

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