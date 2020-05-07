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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في أمريكا لـ 73000 والإصابات تبلغ 1223468

الخميس 07/مايو/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
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على صالح
أفادت جامعة جونز هوبكنز، بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن مرض الفيروس كورونا المستجد تجاوزت 73000 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس الفتاك لنحو 1223468.


وأشار بيان الجامعة إلى تعافى نحو 189910 شخص من كوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية.


وأدت الجائحة إلى توقف العالم بأكمله، حيث فرضت عشرات الدول إجراء التباعد الاجتماعي ، والإغلاق، وحظر السفر؛ ورغم أنها تساعد في الحد من انتشار المرض ، كان لها تأثير معوق على الاقتصاد العالمي.


وتجاوز عدد الحالات المؤكدة لمرض فيروس كورونا 3.5 مليون حالة ، بينما توفي أكثر من 243 ألف شخص بسبب المرض.


وفقًا لأحدث البيانات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 81.400 حالة إصابة بالمرض على مدار الـ 24 ساعة الماضية على مستوى العالم ، مما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3.517.345.

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