بعد إصابة 21 من عائلته بفيروس كورونا.. شاب يطالب المواطنين بالبقاء في المنزل ..فيديو

عصف فيروس كورونا بعائلة كاملة، حيث أصيب 21 شخصا بفيروس كورونا المستجد دفعة واحدة، ولم ينجُ سوى شخص واحد من أفراد تلك الأسرة؛ فكرّس الشاب وقته لخدمة عائلته المصابة.









موقفه العصيب دفعه إلى تسجيل مقطع فيديو من أمام مستشفى "جابر" بالكويت، يدعو الناس إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وتطبيق إرشادات الوقاية ضد فيروس "كوفيد -19"، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.









وقال الشاب الذي لم يذكر اسمه في مقطع الفيديو "آتي كل يوم إلى هنا؛ لإحضار مستلزمات عائلتي من طعام ومعقمات، ولكنني لا أتمكن من رؤية أحدهم"، مضيفًا أن عددًا منهم في العناية المركزة.









وطالب المواطن، الأشخاص بالبقاء في البيوت والاكتفاء بالطعام الموجود، تجنبًا لتعرضهم لما تعرَض له أفراد من أسرته بسبب الفيروس الذي أصاب آلاف الأشخاص في الكويت.









وغلب الحزن الشاب على الحال الذي تعيشه أسرته، وذلك عند المرور على غرف بناته وزوجته ويراها خالية.







