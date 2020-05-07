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رياضة

برشلونة يثق في قدرته على ضم لاوتارو رغم منافسة باريس سان جيرمان

الخميس 07/مايو/2020 - 05:03 ص
الأرجنتيني لاوتارو
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز
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محمد رشاد
دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في سباق التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، لينافس بذلك برشلونة الإسباني.

ويعد لاوتارو هدفًا لـ البارسا، الذي يسعى لضم الأرجنتيني لتعزيز الهجوم، وخلافة الأوروجوياني لويس سواريز.

وتوضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه رغم دخول باريس سان جيرمان طرفًا في المنافسة، إلا أن برشلونة لا يشعر بالقلق.


ويفيد التقرير أن برشلونة يثق بأن رغبة لاوتارو هي اللعب في الكامب نو إلى جانب ليونيل ميسي.

ويبحث باريس سان جيرمان على خليفة لمهاجمه إدينسون كافاني، هدافه المخضرم، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.
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