برشلونة يثق في قدرته على ضم لاوتارو رغم منافسة باريس سان جيرمان

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في سباق التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، لينافس بذلك برشلونة الإسباني.





ويعد لاوتارو هدفًا لـ البارسا، الذي يسعى لضم الأرجنتيني لتعزيز الهجوم، وخلافة الأوروجوياني لويس سواريز.





وتوضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه رغم دخول باريس سان جيرمان طرفًا في المنافسة، إلا أن برشلونة لا يشعر بالقلق.









ويفيد التقرير أن برشلونة يثق بأن رغبة لاوتارو هي اللعب في الكامب نو إلى جانب ليونيل ميسي.



