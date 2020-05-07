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أخبار البلد

أهم الأخبار.. الحكومة: استمرار غلق المقاهي والملاهي والسينما خلال رمضان.. والصحة: بيتر هندي قائما بأعمال مدير مستشفيات حميات العباسية

الخميس 07/مايو/2020 - 07:49 ص
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، عددا من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إمكانية فتح المقاهي والكافتيريات والسينما والمسارح من عدمه خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان.

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارا رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بتكليف الدكتور بيتر توفيق وجيه هندي، أخصائي ثان بشري بمعهد ناصر القائم بأعمال مدير مستشفيات حميات العباسية وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

لقى شخص مصرعه بعد ما صدمته سيارة ملاكي في شارع الهرم بالجيزة.

كشف تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن أول قراراته عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

نشرت كنزى عمرو دياب تعليقًا جديدًا تنعى من خلاله جدتها التى رحلت منذ قليل وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

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