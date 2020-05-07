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رياضة

تركي آل الشيخ يعلن أول قرار سيتخذه بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 02:09 ص
تركي آل شيخ يعلن
تركي آل شيخ يعلن أول قرار بعد أزمة كورونا
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ياسمين تيسير
كشف تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن أول قراراته عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكتب تركي آل شيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "بفكر جديًا بعد انتهاء هاذي الضروف... عمل ليلة في الأوبرا تكريم لـ الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي ... بسم شرنوبيات".

وكان مجلس الوزراء المصري عن توقف النشاط الرياضي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن تركي آل الشيخ هو مالك نادي ألميريا الإسباني بعد شرائه الصيف الماضي مقابل 25 مليون يورو تقريبًا، كما أنه الرئيس الشرفي للنادي الأهلي.


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