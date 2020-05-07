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أخبار البلد

ميرفت التلاوى لـ صدى البلد: الإخوان حاولوا غلق المجلس القومى للمرأة.. ومرسي لم يكن له رأي

الخميس 07/مايو/2020 - 12:31 م
السفيرة ميرفت التلاوى
السفيرة ميرفت التلاوى
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أمل مجدي
قالت السفيرة ميرفت التلاوى، الأمين العام السابق للمجلس القومى للمرأة، إنه "فى فترة حكم الإخوان كانوا يريدون غلق المجلس القومى للمرأة، وعندما كنا نقوم بإخراج وثيقة منع العنف من الأمم المتحدة كانوا يحاربونها، والقرضاوى أرسل 10 نقاط ضد الوثيقة قبل ظهورها، وقام الحزب الإخوانى باخراج وثيقة مماثلة باسم الحزب".

وأضافت "التلاوى"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "قابلت الرئيس المعزول محمد مرسى 3 مرات إحداها فى الاستاد واكتشفت أنه لم يكن له رأى والقرار ليس فى يده، واقترحت عليه البحث عن أموال التأمينات، وكان على وزارة المالية دين للتأمينات بـ 200 مليار ولكن لم يفعل شيئًا".

وتابعت: "أما الرئيس عبد الفتاح السيسى فقال: رجعوا فلوس التأمينات للتأمينات، لكن تم تنفيذ تعليماته بخبث شديد، وجعلوا سداد الدين الذى أصبح 900 مليار جنيه عند وزارة المالية على أقساط لمدة 50 سنة وبـ 5% فوائد كل عام 150 مليارا".
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