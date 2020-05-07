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فن

نجلاء بدر تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور.. شاهد

الخميس 07/مايو/2020 - 11:15 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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سيد احمد
نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة لها من مسلسل الفتوة من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت نجلاء بدر قائلة " جميلة الجمالية.. في مسلسل الفتوة".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :



الله يرحمك فى البرنس - قمر - مشاء الله عليكى - خليتى رضوان لوحدة وجيتى هنا - طب عرفى رضوان انك موجوده لسة 



مسلسل "الفتوة"تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.


ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال و الفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.




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