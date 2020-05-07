AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

5 أنشطة يمكنك القيام بها عقب تخفيف قيود الحظر

الخميس 07/مايو/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
قررت الحكومة البريطانية تخفيف القيود على المواطنين بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا ، وأعلنت عودة الحياة لطبيعتها و لكن بصورة تدريجية لإنقاذ الاقتصاد . 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، فأن الحكومة أعلنت تخفيف القيود على المواطنين و إمكانهم العودة إلى الشوارع مرة آخرى و لكن بصورة معتدلة و مع مراعاة الاجراءات الوقائية . 

و بحسب الصحيفة أن المواطنين سيتمكنون من العودة لممارسة نشاطهم الطبيعي في القريب ، و لكن أيضا تحت قيود الاجراءات للحذر من الاصابة بفيروس كورونا لأنه حتى الآن لم ينتج علاج يحمي الإنسان من فيروس كورونا أو حتى يقلل فرص الاصابة سوى اتباع الاجراءات الوقائية . 

أعلنت الحكومة إمكانية المواطنين العودة إلى حياتهم الطبيعية و لكن ليس بالصورة المعتادة إلا أنهم يمكن متابعة العمل من مكتبهم و الخروج من المنزل و تنفس الهواء في الشوارع . 

و حسب اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية يمكن اتباع تلك الأنشطة بعد تخفيف القيود : 
- يمكن الخروج من المنزل و التانزه بحرية في الشوارع . 
-يمكن العودة إلى مكاتب العمل مع مراعاة الاجراءات الوقائية . 
-ستتمكن العائلات من الاجتماع مع مراعاة تعقيم المكان باستمرار 
-يمكن السفر الداخلي مع مراعاة ارتداء الكمامة و التعقيم المستمر لأي شئ . 
- يمكن للمواطنين تناول الطعام في المطاعم بعد تعقيم أدوات الطعام 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إياتا يدعو الولايات المتحدة لإعادة النظر في قيود حركة السفر

ألمانيا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 550 حالة والمصابين إلى 62500

رغم استمرار تفشي كورونا.. تخفيف القيود في أوروبا يثير الجدل.. إسبانيا والدنمارك تبدآن أول خطوة.. ألمانيا تبدأ مناقشة التنفيذ قبل اجتماع ميركل.. وانقسام داخل الحكومة البريطانية برغم تردي الاقتصاد

وزير الصحة النمساوي: رفع قيود البقاء في المنزل اعتبارا من أول مايو المقبل

اسكتلندا ترفض تخفيف إجراءات الحظر خوفا من كورونا

أيرلندا ترسم خطة تستغرق 3 شهور لإعادة الحياة كما كانت قبل كورونا

ترشيحاتنا

رسائل فُهمت بالخطأ.. ما هي الأهداف الحقيقية التي أراد أن يبثها إعلان مدينتي.. فيديو

صورة متداولة تكشف فبركة برنامج «خلي بالك من فيفي»

استمرار غلق المقاهي وعدم تغيير مواعيد الحظر.. الحكومة تكشف ملامح قرارات مدبولي اليوم

صنفان من البشر تزداد وسوسة الشيطان لهما.. ووسيلتان للتغلب عليه

أنا ترندي حلال.. عبير صبري: مفيش مقارنة بيني ورانيا يوسف

حميد أحداد يحسم مستقبله مع الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يتحول إلى سلالة اكثر عدوى في جميع انحاء العالم

تقنية الخرائط.. شاهد أماكن الازدحام الصباحية في القاهرة والجيزة

قصة مدفع رمضان الشامخ على قمة قلعة صلاح الدين الأيوبي.. صور