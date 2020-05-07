5 أنشطة يمكنك القيام بها عقب تخفيف قيود الحظر





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، فأن الحكومة أعلنت تخفيف القيود على المواطنين و إمكانهم العودة إلى الشوارع مرة آخرى و لكن بصورة معتدلة و مع مراعاة الاجراءات الوقائية .





و بحسب الصحيفة أن المواطنين سيتمكنون من العودة لممارسة نشاطهم الطبيعي في القريب ، و لكن أيضا تحت قيود الاجراءات للحذر من الاصابة بفيروس كورونا لأنه حتى الآن لم ينتج علاج يحمي الإنسان من فيروس كورونا أو حتى يقلل فرص الاصابة سوى اتباع الاجراءات الوقائية .





أعلنت الحكومة إمكانية المواطنين العودة إلى حياتهم الطبيعية و لكن ليس بالصورة المعتادة إلا أنهم يمكن متابعة العمل من مكتبهم و الخروج من المنزل و تنفس الهواء في الشوارع .





و حسب اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية يمكن اتباع تلك الأنشطة بعد تخفيف القيود :

- يمكن الخروج من المنزل و التانزه بحرية في الشوارع .

-يمكن العودة إلى مكاتب العمل مع مراعاة الاجراءات الوقائية .

-ستتمكن العائلات من الاجتماع مع مراعاة تعقيم المكان باستمرار

-يمكن السفر الداخلي مع مراعاة ارتداء الكمامة و التعقيم المستمر لأي شئ .

- يمكن للمواطنين تناول الطعام في المطاعم بعد تعقيم أدوات الطعام

قررت الحكومة البريطانية تخفيف القيود على المواطنين بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا ، وأعلنت عودة الحياة لطبيعتها و لكن بصورة تدريجية لإنقاذ الاقتصاد .