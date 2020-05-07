أنا كرهت نفسي.. أحمد زاهر يعلق على دوره فى مسلسل البرنس| شاهد









وعلق احمد زاهر على الصورة قائلا " يخرب بيتك يا فتحي ده انا كرهتك ياتري بكره هايحصل ايه ؟ #فتحي #البرنس تاليف واخراج #محمد_سامي ".













وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :









انت عبقرى - العالمى - مشاء الله عليك









وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم".









المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين









علق الفنان احمد زاهر على دوره فى مسلسل البرنس ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".