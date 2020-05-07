مطعم شهير يتلقى شكاوى بسبب الخصومات التي يقدمها.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد المطاعم الشهيرة لتقديم سندوتشات الدجاج واللحوم في بريطانيا قدم كما هائلا من الخصومات على الوجبات التي يقدمها بشكل دفع المئات من المواطنين يتدافعون على شراء الوجبات.





في الواقع، صاحب المطعم استخدم سلاحا ذا حدين وهو الخصومات، لأنها في البداية حققت أرباحا طائلة لم يتخيلها وكانت الطلبات تنهال عليهم من بداية اليوم حتى آخر دقيقة قبل غلق المطعم.





إلا أن خطورة الخصومات ظهرت فيما بعد، حيث أصبحت الطلبات كثيرة تفوق طاقة العمالة في المطعم لتسد احتياج المواطنين للطعام، وأصبح الطعام يقدم باردا بسبب تأخير العاملين في المطعم، مما أدى إلى استياء العملاء منهم.





وقدم عملاء المطعم عشرات الشكاوى من نوع الطعام الذي أصبح رديئا، وطريقة التقديم التي تحولت إلى العشوائية بسبب سرعة العاملين لتلبية الطلبات، وطلبوا من صاحب المطعم رفع الخصومات وإعادة الجودة إلى الطعام مرة أخرى.



تقوم المطاعم أحيانا بعروض على الوجبات التي تقدمها لكسب المال، تلك الطريقة المتبعة في كثير من بلدان العالم وليست خاطئة، بل إنها وسيلة لكسب الشهرة والمال ونظرية اقتصادية بحتة.