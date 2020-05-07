AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صراع تركى لضم محمود تريزيجيه

الخميس 07/مايو/2020 - 12:17 م
تريزيجيه
تريزيجيه
Advertisements
عبدالله هشام
كشفت تقارير الصحف التركية دخول نادي جديد في صراع لضم المحترف المصري محمود تريزيجيه لاعب فريق استون فيلا الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة . 

وأكدت صحيفة ينياكيت التركية ان فريق طرابزون سبور التركي دخل في صراع قوي مع بشكتاش التركي للحصول علي خدمات اللاعب المصري كأولوية قصوي لتكون فريق قوي الموسم المقبل للمنافسه علي البطولات المحلية والقارية . 

ويحاول فريق طرابزون الحصول علي تريزيجيه حتي لو بشكل إعارة لمدة موسم خصوصا بعد ظهوره في الدورى التركي وتقديمه اداء قوي . 

وحسب تقارير الصحف التركية فإن جالطة سراي يرغب في الحصول علي المصري الفترة المقبلة لتقوية خط هجومه خصوصا مع احتمالية رحيل سفيان فيجولى عن الفريق الفترة المقبلة 

ويبدو ان صراع الحصول علي الفرعون الصغير لم يتوقف عند الاندية التركية ودخل نادي اندرلخت البجيكي الصراع للحصول عليه لإقناعه بالعودة الي الفريق الاول الذي رحل عن صفوفه عام 2018 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مفاجأة.. بشكتاش التركي يهدد استمرار رمضان صبحي في الأهلي

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٧-٥-٢٠٢٠

لطمة لـ أردوغان.. الليرة التركية تسجل انهيارا غير مسبوق

الجيش الليبي يطلق طيور أبابيل ضد قوات أردوغان والميليشيات الإرهابية

الموضوع مش هزار.. هانى الناظر: مصل سنوى لفيروس كورونا قريبًا.. فيديو

عبير صبري تثير الجدل: القبلات في السينما حرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور لـ أديل تكشف خسارة وزنها

عزومتك عندنا.. الكشك الصعيدي بالبيض مع الفراخ بالفريك.. فيديو

كورونا يتحول إلى سلالة اكثر عدوى في جميع انحاء العالم