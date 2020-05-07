صراع تركى لضم محمود تريزيجيه

كشفت تقارير الصحف التركية دخول نادي جديد في صراع لضم المحترف المصري محمود تريزيجيه لاعب فريق استون فيلا الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .





وأكدت صحيفة ينياكيت التركية ان فريق طرابزون سبور التركي دخل في صراع قوي مع بشكتاش التركي للحصول علي خدمات اللاعب المصري كأولوية قصوي لتكون فريق قوي الموسم المقبل للمنافسه علي البطولات المحلية والقارية .





ويحاول فريق طرابزون الحصول علي تريزيجيه حتي لو بشكل إعارة لمدة موسم خصوصا بعد ظهوره في الدورى التركي وتقديمه اداء قوي .





وحسب تقارير الصحف التركية فإن جالطة سراي يرغب في الحصول علي المصري الفترة المقبلة لتقوية خط هجومه خصوصا مع احتمالية رحيل سفيان فيجولى عن الفريق الفترة المقبلة





ويبدو ان صراع الحصول علي الفرعون الصغير لم يتوقف عند الاندية التركية ودخل نادي اندرلخت البجيكي الصراع للحصول عليه لإقناعه بالعودة الي الفريق الاول الذي رحل عن صفوفه عام 2018 .