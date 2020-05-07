فينالدوم يحتفل بذكرى الريمونتادا التاريخية على برشلونة

احتفل لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم ليفربول، بمرور عام على ذكرى الريمونتادا التاريخية أمام برشلونة، بملعب أنفيلد.





وحول ليفربول خسارته بثلاثية نظيفة في كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال العام الماضي، لفوز تاريخي 4-0 في آنفيلد، ليتأهل للمباراة النهائية، قبل أن يحقق اللقب السادس في مسيرته.





وسجل فينالدوم الهدفين الثاني والثالث في تلك المباراة، ليسهل مهمة الريدز في خطف بطاقة العبور للمباراة النهائية.





ونشر فينالدو صورًا من تلك المباراة عبر حسابه على "تويتر" في الذكرى الأولى لها.





وعلق قائلًا: "في مثل هذا اليوم منذ عام، يا لها من ليلة خاصة في نواحِ كثيرة، تركيز الفريق، الأجواء في أنفيلد، كل شيء كان متحد بشكل رائع".



