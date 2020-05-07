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أخبار البلد

وزير الري: لا تهاون مع أي معتد على نهر النيل.. صور

الخميس 07/مايو/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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أمل مجدي
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه التعدى على مجرى النهر وحرمه ولن يفلت أي متعد مهما كان حجم وعمر المخالفة وأنه سيتم الوقوف بالمرصاد حيال تلك التعديات واتخاذ السبل القانونية تجاهها.

ووجه الوزير بإزالة مخالفات الردم وإعادة القطاع المائي بمناطق التعديات إلى وضعه الطبيعي وبما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترتى أقصى وأقل الاحتياجات.

واستمرت أجهزة قطاع تطوير وحماية النيل المتمثلة في الإدارة العامى لحماية نيل جنوب دمياط وبمتابعة وإشراف المهندس علاء خالد رئيس القطاع في حصر وتدقيق أماكن التعدى بالردم والتي تركزت هذه المرة خلف قناطر زفتي  أمام العديد من واجهات القرى النيلية على فرع دمياط محافظة الدقهلية وعلى الفور تم تجهيز المعدات وتكثيف حملات متتالية لرفع هذه الكميات من الأتربة من فرع دمياط خلف قناطر زفتى.

تجدر اللإشارة الى أنه سبق وأن تعرض مجرى نهر النيل فرع دمياط لتعديات غير مسبوقة خلال العقود السابقة والتي تمثلت في قيام العديد من المخالفين بأعمال ردم بالمجري المائي لاكتساب مساحات من الأراضي وضمها لزماماتهم دون وجه حق مما ترتب عليه حدوث اختناقات بالمجرى المائي للفرع على نحو غير معهود.

وجدير بالذكر أنه يتم رصد التغيرات التى تطرأ على مجرى نهر النيل وفرعيه بالأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد وذلك من خلال التنسيق والتعاون المثمر بين أجهزة القطاع ومركز المعلومات بقطاع التخطيط بالوزارة.
وزير الري: لا تهاون مع أي معتد على نهر النيل.. صور
وزير الري: لا تهاون مع أي معتد على نهر النيل.. صور
وزير الري: لا تهاون مع أي معتد على نهر النيل.. صور
وزير الري: لا تهاون مع أي معتد على نهر النيل.. صور
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