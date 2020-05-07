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فن

معاك لحد ما تخف وتفوق.. شاهد رامي جمال برفقة كلبه المريض

الخميس 07/مايو/2020 - 12:51 م
رامي جمال
رامي جمال
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آيه عاطف
حرص الفنان رامي جمال، على النزول برفقة كلبه المريض للذهاب إلى الطبيب كي يقوم بعلاجه.

نشر رامي جمال، صور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "تشارلي وهو راجع من عند الدكتور ووهو رايح تعبان وواخد حقن بس مصمم يحط إيده على كتفي برضه".

وأضاف: "أنا مش عارف ازاي مكنتش عايش مع الكائن الوفي العسل ده قبل كده.. معاك لحد ما تخف وتفوق.. إن شاء الله".

يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.
معاك لحد ما تخف وتفوق.. شاهد رامي جمال برفقة كلبه المريض
معاك لحد ما تخف وتفوق.. شاهد رامي جمال برفقة كلبه المريض
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