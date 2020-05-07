معاك لحد ما تخف وتفوق.. شاهد رامي جمال برفقة كلبه المريض

حرص الفنان رامي جمال ، على النزول برفقة كلبه المريض للذهاب إلى الطبيب كي يقوم بعلاجه.





نشر رامي جمال، صور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: " تشارلي وهو راجع من عند الدكتور ووهو رايح تعبان وواخد حقن بس مصمم يحط إيده على كتفي برضه".





وأضاف: "أنا مش عارف ازاي مكنتش عايش مع الكائن الوفي العسل ده قبل كده.. معاك لحد ما تخف وتفوق.. إن شاء الله".





يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية " مؤخرًا فيديو كليب أغنية " سقف "، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".



