استمرت لسنوات.. إزالة إشغالات المنيب ورفع الباعة الجائلين من الطريق

نفذت محافظة الجيزة سلسلة حملات مكبرة بالتوازى على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.





وتمكنت المحافظة خلالها من رفع العديد من حالات الإشغال التى كان يعانى منها المواطنين مسبقا .





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات التى تم شنها إستهدفت إزالة الإشغالات من الطريق العام لتحقيق الإنضباط مضيفًا أن الحملات نالت رضاء المواطنين وساهمت فى إحداث سيولة مرورية فى الشوارع الحيوية بالمحافظة .





لافتًا أنه تم تنفيذ حملات لرفع الاشغالات بحى جنوب الجيزة إستهدفت منطقة المنيب وشوارع المدرسة والمدبح وميدان المنيب من الداخل ساهمت فى إستعاده الميدان من تعديات الباعه الجائلين التى إستمرت على مدار سنوات

حيث أسفرت عن إزاله 35 حاله إشغال وبائعين جائلين ومفترشين للطرق حيث تم رفع ترابيزات حديدية وخشبيه وإستاندات لعرض المنتجات وأقفاص سلع غذائية وعربات كارو وتعديات للمحلات والمنشأت التجارية من نهر الطريق.





أشار محافظ الجيزة أنه فور الانتهاء من أعمال إزاله الاشغالات تم البدء فى إجراء توسعات بميدان المنيب لتحقيق السيوله المرورية للطريق مشددًا على رئيس حى جنوب بالمرور الدورى على المنطقة للتأكد من عدم عوده الإشغالات والتعديات مجددًا.





وشملت مجهودات ضبط الشارع تشميع 20 محل يمارس النشاط أثناء فترات حظر التجوال بأحياء جنوب والعمرانية والطالبية والهرم وشمال كما تم شن حملات مماثلة بشوارع ناهيا والعشرين والملكه وعبد العال بحى بولاق الدكرور للتأكد من التزام المحال بالغلق .





وفى أحياء الهرم وشمال تم ضبط مقاهى ومطاعم تمارس النشاط وغير ملتزمين بقرارات الغلق الصادرة لمجابهه فيروس كورونا .



