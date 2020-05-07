AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رمضان جانا.. أغنية جديدة يطرحها حسن بلبل ضد الإخوان .. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 12:46 م
حسن بلبل
حسن بلبل
Advertisements
آيه عاطف
حرص الفنان حسن بلبل، على طرح أغنية جديدة بعنوان "رمضان جانا" لمواجهة الأخوان، وذلك من خلال القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

وكان الفنان حسن بلبل، قد قال إنه ومنذ صغره كان معترضا على الإخوان ولا يميل لهم أبدا، مضيفا أنه أنشا فرقة "ثلاثي أبعاد المسرح"، وكان أول عمل لها هو أغنية "وسعوا من وش الخرفان".

وأضاف حسن بلبل خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الفنان هانى رمزى والفنان سمير غانم قاما بتشجيع الفرقة منذ بدايتها.

كما تابع أنه تخرج في الجامعة عام 1996، مشيرا إلى أن الفرقة عملت فى قناة فضائية لمدة زمنية ليست بطويلة وبعدها تفرقت الفرقة وعمل كل شخص بمفرده.

وأشار حسن بلبل، إلى أنه يجب على الفنان أن يكون وطنيا ولديه انتماء صريح إلى بلده ولكن هناك فنانون لا يمتلكون الانتماء لبلدهم وينتظرون أى فرصة لخيانة أوطانهم مقابل الأموال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيمي سمير غانم وحسن الرداد.. ماذا قالت الفنانة عن زوجها مع أمير كرارة؟

للتوعية من فيروس كورونا.. حسن بلبل يطرح أغنية نضف.. فيديو

على طريقة دنيا سمير غانم.. سيرين عبد النور تشعل تيك توك

مع يسرا وإيمي سمير غانم.. حسن الرداد يرقص على 3 دقات.. شاهد

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس: سعر النفط سيتجاوز الـ100 دولار ووجهة نظر ترامب صحيحة

أخيرا.. التوصل لأول لقاح لـ كورونا

بإطلالة رمضانية.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٧-٥-٢٠٢٠

أحمد موسى ينشر فيديو متداولا لـ حريق يلتهم مبنى قيادة الجيش القطري.. ومتابعون: ربنا قادر على كل شيء

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور لـ أديل تكشف خسارة وزنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل ما تود معرفته عن صيام الأطفال.. استشاري يجيب

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور لـ أديل تكشف خسارة وزنها

عزومتك عندنا.. الكشك الصعيدي بالبيض مع الفراخ بالفريك.. فيديو