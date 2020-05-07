رمضان جانا.. أغنية جديدة يطرحها حسن بلبل ضد الإخوان .. فيديو

، على طرح أغنية جديدة بعنوان "رمضان جانا" لمواجهة الأخوان، وذلك من خلال القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

وكان الفنان حسن بلبل، قد قال إنه ومنذ صغره كان معترضا على الإخوان ولا يميل لهم أبدا، مضيفا أنه أنشا فرقة "ثلاثي أبعاد المسرح"، وكان أول عمل لها هو أغنية "وسعوا من وش الخرفان".





وأضاف حسن بلبل خلال حواره التليفزيونى فى برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور"، أن الفنان هانى رمزى والفنان سمير غانم قاما بتشجيع الفرقة منذ بدايتها.





كما تابع أنه تخرج في الجامعة عام 1996، مشيرا إلى أن الفرقة عملت فى قناة فضائية لمدة زمنية ليست بطويلة وبعدها تفرقت الفرقة وعمل كل شخص بمفرده.