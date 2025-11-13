تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق

تراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، ختام تعاملات الأسبوع وسط عمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب ، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمصرية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء.

وبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 2 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.891 تريليون جنيه ،وسط تعاملات كلية بلغت نحو 57.3 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون و صفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الاسهم نحو 7.2 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30 / بنسبة 0.09 في المائة ليصل إلى مستوى 40190.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70 / بنسبة 0.5 في المائة ليبلغ 12147.08 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس100 /الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.29% ليبلغ مستوى 16158.69 نقطة.