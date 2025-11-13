تراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، ختام تعاملات الأسبوع وسط عمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب ، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمصرية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء.
وبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 2 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.891 تريليون جنيه ،وسط تعاملات كلية بلغت نحو 57.3 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون و صفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الاسهم نحو 7.2 مليار جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30 / بنسبة 0.09 في المائة ليصل إلى مستوى 40190.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70 / بنسبة 0.5 في المائة ليبلغ 12147.08 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس100 /الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.29% ليبلغ مستوى 16158.69 نقطة.
تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق
