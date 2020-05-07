إجراءات مشددة بعد وفاة شخص وإصابة آخر بكورونا في سوهاج

وواصلت فرق الطب الوقائي اعمالها، حيث انتقلت الفرق الوقائية وفرق الترصد بادارة سوهاج الصحية لعمل تقصى وحددت المخالطين لحالة شخص توفي بسبب كورونا بقرية الشيخ مكرم مركز سوهاج.





وتم عمل الاجراءات الوقائية اللازمة للمتوفي من تكفين وتغسيل بمعرفة الفريق الوقائي وتم معاينة المخالطين والتأكد من عدم وجود أى أعراض عليهم وتم عمل حجر صحى منزلى لهم لمده 14يوما.





وتم التنبيه علي المخالطين بالالتزام بكل تعاليم مكافحه العدوي وتم تطهير وتعقيم المنزل والمنازل المحيطة للحالة وكذلك الشوارع المحيطة و تم عمل شرح اجراءات العزل المنزلى للجميع والتنبيه بضرورة الالتزام بالتعليمات على مدار 14 يوما القادمة.





وقامت الفرق الوقائية وفرق مكافحة ناقلات الامراض بأعمال الرش والتطهير بنجع أبو حسين دائرة مركز سوهاج، لوجود حالة مصابة بفيروس كورونا، وتم رصد المخالطين للحالة وكذلك تم تعقيم وتطهير المكان والاماكن المجاورة والحالات المخالطة للحالة تم عزل منزلي لهم لمدة 14 يوما.