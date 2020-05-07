إصابة مستشار بمحكمة بني سويف في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب مستشار بمحكمة بني سويف، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى تاكسي بالطريق الزراعي بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط في أسيوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط أخطارا من مأمور قسم منفلوط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بقرية أم القصور دائرة المركز.





وبالانتقال والمعاينة تبين تصادم سيارة ملاكي رقم "2438 ي ج د" قيادة السائق "فاروق.ف.ع" 48 سنة، بسيارة تاكسي رقم "1589 ي س ج" قيادة السائق "وائل. و.س" 35 سنة.



