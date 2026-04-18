رياضة

أليغري يتمسك بالاستمرار مع ميلان رغم تكهنات بتدريب منتخب إيطاليا

حسام الحارتي

نفي مدرب ميلان، ماسيميليانو أليغري، السبت التكهنات التي وضعته بين أبرز المرشحين لتولي تدريب منتخب إيطاليا، مؤكداً رغبته في الاستمرار على المدى الطويل مع النادي اللومباردي الذي يحتل حالياً المركز الثالث في الدوري الإيطالي لكرةالقدم

وقال أليغري في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فريقه أمام فيرونا في المرحلة الثالثة والثلاثين "مسيرتي التدريبية تتحدث عن نفسها، التنقل المتكرر لا يشبهني. أحب العمل داخل نادٍ يُدار كمؤسسة، ويجب التعامل معه على هذا الأساس".

وأضاف "أحب العمل ومتابعة التطور. لا يمكننا الفوز بدوري أبطال أوروبا خلال عامين، لكن يجب أن نمتلك هذا الطموح، لأن التفكير بالمستقبل هو ما يدفعك إلى الأمام".

وأشار أليغري الذي سبق أن أشرف على ميلان بين عامي 2010 و2014، وعلى يوفنتوس بين 2014 و2019 ثم في فترة ثانية من 2021 إلى 2024، إلى وجود تنسيق مستمر مع إدارة النادي بشأن سوق الانتقالات، قائلا "نتبادل الآراء كثيراً، وقد قدمت ملاحظاتي حول التعاقدات، والإدارة ستتولى تنفيذ ذلك"، محدداً 12 يوليو موعدا لاستئناف التدريبات.

وكان أليغري (58 عاماً) الذي عاد إلى تدريب ميلان الصيف الماضي، قد طُرح اسمه في وسائل الإعلام الإيطالية، إلى جانب أنتونيو كونتي مدرب نابولي، كأحد الخيارات لإعادة إحياء منتخب إيطاليا المأزوم.

وتأتي هذه التكهنات عقب إخفاق الـ "اتزوري" في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة توالياً، بعد خسارته أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح 4-1 (1-1 بعد التمديد) في الملحق الأوروبي.

وعقب هذه النتيجة، قدّم المدرب جينارو غاتوزو استقالته من منصبه، إلى جانب رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة غابرييلي غرافينا.

ومن المنتظر أن يُحسم اسم المدرب الجديد للمنتخب بعد انتخاب رئيس جديد للاتحاد في 22 حزيران/يونيو.

