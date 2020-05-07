روسيا واليابان تبحثان هاتفيًا مواجهة فيروس كورونا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم/ الخميس/ مع ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري ومواجهة وباء كورونا.





وذكر بيان للكرملين أن رئيس الوزراء الياباني هنأ الرئيس الروسي بالذكرى الـ 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى(الحرب العالمية الثانية)، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا عددا من الموضوعات الراهنة في التعاون الروسي الياباني، بما فيها المجال التجاري والاقتصادي.





وأضاف الكرملين في بيانه أن الجانبين اتفقا على استمرار الاتصالات بين البلدين على مختلف المستويات بمجرد عودة الأمور إلى طبيعتها على خلفية تفشي وباء كورونا.





وأكد البيان أن بوتين وآبي بحثا الوضع حول تفشي وباء كورونا، وأطلع الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الياباني بعضهما البعض على التدابير المتخذة لمواجهة الفيروس التاجي.



