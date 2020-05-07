محافظ الغربية: تكثيف حملات التطهير والنظافة للوقاية من كورونا بالمحلة

أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم تعليماته إلي الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بضرورة التنسيق الكامل مع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بتنظيم حملات النظافة وتطهير وتعقيم مكبرة بعدد من المناطق السكنية بنطاق حي أول وثان المحلة تلبية لرغبات المواطنين .





كما شدد محافظ الغربية فى توجيهاته إلي مسئولي الجهات التنفيذية بديوان مجلس مركز والمدينة العمالية على التنسيق مع رجال شرطة المرافق والإشغالات لإزالة ورفع كافة المعوقات فضلا عن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لوقاية كافة الأسر والعائلات من أخطار الإصابة بعدوي "كورونا المستجد" .





أشاد رئيس المدينة بدور الفريق الطبى فى جولاته الميدانية من خلال تطهير مستشفي" حسين أبو ديه " والشوارع والميادين من الإشغالات .





كما بين رئيس مجلس المدينة أن الحملة شملت تطهير منشيه البكرى وامام اسواق فتح الله ودوران الشركه و نفق الشون وجسر الجمهوريه وشارع الجمهوريه العمومى موضحا أنه تم رفع إشغالات باعة الملابس والباعه الجائلين وإشغالات المحلات والباعه الطيور والاسواق العشوائية .





وشدد رئيس المدينة على أهمية استمرار العمل لتطوير جميع المناطق والقضاء على جميع السلبيات التي يتم مواجهاتها أولا بأول .