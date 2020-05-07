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اقتصاد

2.6 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في جلسة الخميس

الخميس 07/مايو/2020 - 03:52 م
الأسهم الإماراتية
الأسهم الإماراتية
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وكالات
أنهت أسواق المال الإماراتية أخر يوم من تعاملاتها الأسبوعية على تحسن بدعم من بعض اسهم البنوك التي دعمت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمكاسب تجاوزت قيمتها 2.6 مليار درهم في ختام الجلسة .

وارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 1 % بالغا مستوى 4061 نقطة في حين نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.18% مغلقا عند 1768 نقطة مقارنة مع اليوم السابق .

وتواصلت احجام السيولة عند مستويات جيدة في جلسة الخميس وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 280 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 200 مليون سهم نفذت من خلال 5360 صفقة.

وشملت قائمة الأسهم التي دعمت الاغلاق الاخضر للمؤشر في سوق أبوظبي للاوراق المالية سهم بنك الإمارات دبي الوطني البالغ مستوى 8.66 دراهم.

كما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي الى 3.48 دراهم وسهم ارامكس الى 3.03 دراهم وفي سوق أبوظبي ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول الى 11.34 دراهم واغلق سهم الواحة كابيتال عند 74 فلسا وسهم ميثاق عند مستوى 56 فلسا .
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