2.6 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في جلسة الخميس

أسواق المال الإماراتية أخر يوم من تعاملاتها الأسبوعية على تحسن بدعم من بعض اسهم البنوك التي دعمت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمكاسب تجاوزت قيمتها 2.6 مليار درهم في ختام الجلسة . أنهتأخر يوم من تعاملاتها الأسبوعية على تحسن بدعم من بعض اسهم البنوك التي دعمت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمكاسب تجاوزت قيمتها 2.6 مليار درهم في ختام الجلسة .





أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 1 % بالغا مستوى 4061 نقطة في حين نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.18% مغلقا عند 1768 نقطة مقارنة مع اليوم السابق . وارتفع المؤشر العام لسوقبنسبة 1 % بالغا مستوى 4061 نقطة في حين نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.18% مغلقا عند 1768 نقطة مقارنة مع اليوم السابق .





سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 280 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 200 مليون سهم نفذت من خلال 5360 صفقة. وتواصلت احجام السيولة عند مستويات جيدة في جلسة الخميس وبلغت قيمة الصفقات المبرمة فينحو 280 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 200 مليون سهم نفذت من خلال 5360 صفقة.





سوق أبوظبي للاوراق المالية سهم بنك الإمارات دبي الوطني البالغ مستوى 8.66 دراهم. وشملت قائمة الأسهم التي دعمت الاغلاق الاخضر للمؤشر فيسهم بنك الإمارات دبي الوطني البالغ مستوى 8.66 دراهم.



