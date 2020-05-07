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فن

إياد نصار يشارك جمهوره بصور من كواليس مسلسل ليالينا ٨٠

الخميس 07/مايو/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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ميرنا محمود

شارك الفنان إياد نصار جمهوره بصور له من كواليس مسلسل ليالينا ٨٠ من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام


وعلق إياد نصار قائلا: هشام ليالينا ٨٠ 


وتفاعل مع الصور عدد من محبيه حيث جاء التعليقات كالتالي: 


"انت اعمالك كلها حلوه

 مبروك يا اياد المسلسل تحفة و انت طبعا ادائك عالمي

منور يا احلي هشام ابداع بلا حدود نجاح بعد نجاج يا عالمي


مسلسل "ليالينا 80 يعرض حصريا  علي ام بي سي الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و 1.45 صباحًا، وهو بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى. ونورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس


المسلسل اجتماعى درامى من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصرى منذ فترة الثمانينيات، وكيف كانت الأفكار والتوجهات فى المجتمع خلال تلك الفترة مرورا بفترة التسعينات وحتى قدوم الالفية الجديدة مسلسل "ليالينا 80" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى

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