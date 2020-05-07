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اقتصاد

تنفيذ 37 ألف عملية تداول بقيمة مليار جنيه بالبورصة اليوم

الخميس 07/مايو/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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محمد صبيح
سجلت قيمة التداول بالبورصة اليوم الخميس اخر جلسات الاسبوع نحو مليار جنيه من خلال حجم تداول على الأسهم 344.4 مليون ورقة مالية عبر تنفيذ 37.4 ألف عملية لعدد 180 شركة.

 تراجعت جميع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 
 
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 10176 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 11678 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3903 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 1154 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 730 نقطة.
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