لا وفيات.. المغرب يسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل المغرب، اليوم الخميس، 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 5548 حالة.





وأكدت وزارة الصحة المغربية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات على 183 حالة.





فيما تم تسجيل 162 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 2179 حالة.





وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية