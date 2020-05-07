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أخبار البلد

البطيخ بـ 50 جنيها.. نكشف أسباب ارتفاع أسعاره في الأسواق

الخميس 07/مايو/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، ان البطيخ يعد من الخضروات التي يصنفها البعض على انها فاكهة الغلابه لكن هذا العام زادت أسعاره بشكل كبير.


ولفت" أبو صدام" في تصريحات لـ " صدى البلد" ، إلي ان ارتفاع اسعار البطيخ حاليا ووصول سعر البطيخة عند تجار التجزئة لـ 50 جنيها يرجع لكونه ما زال في بداية موسمه وللاقبال الكبير من المواطنين على شرائه خاصة لانه يعتبر من الاطعمة المفضلة بوجبة السحور ويستخدمه معظم المواطنين كفاكهة مفضلة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف .

واضاف " نقيب الفلاحين " أن البطيخ من المنتجات التي تتعرض لكم كبير من الشائعات لكون ثماره سريعة التلف في حالة تركها في الهواء والشمس وتعرضها للاتربة بعد فتحها.

وناشد ابوصدام المواطنين بضرورة عدم ترك ثمار البطيخ بعد فتحها دون تغطيتها ووضعها بمكان بارد حتي لا يتعرض لب البطيخه للتلف او نمو الميكروبات عليه مما قد يؤدي لاصابة من يتناولها بالامراض.

وأكد عبدالرحمن ان التجوفات واللون الأبيض احيانا داخل البطيخة تجوفات طبيعية وتغير طبيعي لا يعني فساد البطيخة او انها مسرطنة كما يشيع البعض وهي نتيجة التغيرات المناخية او زيادة في التسميد.
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