التعليم: لا بد من تسليم الأبحاث الورقية في مظروف أبيض مدون عليه كود الطالب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة للطلاب الذين قاموا بإعداد الأبحاث بشكل ورقي، فلا بد أن يسلموا هذا المشروع الورقي في مظروف أبيض مدون عليه كود لطالب والصف الدراسي.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، على أن الأساس هو أن يتم إرسال المشروع البحثي إلكترونيا، إلا في حالة التعذر فقط، فهنا يكون التسليم ورقيا بالمدرسة وفق الجدول الزمني الذي حددته الوزارة لتسليم المشروعات البحثية من 9 صباحا حتى 2 ظهرا.
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول تسليم المشروعات البحثية للفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب بجميع النوعيات.
وتمثلت تفاصيل الجدول فيما يلي:
السبت 9 مايو 2020 : الصف الثالث الابتدائي – الصف الاول الاعدادي – الصف الاول الثانوي
الأحد 10 مايو 2020 : الصف الرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي – الصف الاول الثانوي
الإثنين 11 مايو 2020 : الصف الخامس الابتدائي – الصف الثالث الاعدادي – الصف الثاني الثانوي
الثلاثاء 12 مايو 2020 : الصف السادس الابتدائي - الصف الاول الاعدادي (الذين تخلفوا) – الصف الثاني الثانوي
-الأربعاء 13 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الاول الثانوي الذين تخلفوا
-الخميس 14 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف 5 و 6 ابتدائي – الصف الثالث الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الثاني الثانوي الذين تخلفوا
-السبت 16 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من جميع الصفوف