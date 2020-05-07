التعليم: لا بد من تسليم الأبحاث الورقية في مظروف أبيض مدون عليه كود الطالب

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول تسليم المشروعات البحثية للفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب بجميع النوعيات.









وتمثلت تفاصيل الجدول فيما يلي:





السبت 9 مايو 2020 : الصف الثالث الابتدائي – الصف الاول الاعدادي – الصف الاول الثانوي





الأحد 10 مايو 2020 : الصف الرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي – الصف الاول الثانوي





الإثنين 11 مايو 2020 : الصف الخامس الابتدائي – الصف الثالث الاعدادي – الصف الثاني الثانوي





الثلاثاء 12 مايو 2020 : الصف السادس الابتدائي - الصف الاول الاعدادي (الذين تخلفوا) – الصف الثاني الثانوي





-الأربعاء 13 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الاول الثانوي الذين تخلفوا





-الخميس 14 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف 5 و 6 ابتدائي – الصف الثالث الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الثاني الثانوي الذين تخلفوا





-السبت 16 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من جميع الصفوف