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حوادث

انتشار أمني كبير لتنفيذ قرار حظر التجول على مستوى الجمهورية

الخميس 07/مايو/2020 - 09:36 م
حظر التجوال
حظر التجوال
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مصطفى الرماح
نشرت الأجهزة الأمنية دوريات أمنية وأكمنة ثابتة لتنفيذ قرار حظر التجول على كافة الطرق والمحاور الرئيسية فى البلاد، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات.


وكشفت مصادر أن الإجراءات كان قد تم العمل بها منذ صدور قرار الحظر الجزئي للمحلات والمقاهي والمطاعم وكانت تجوب دوريات أمنية بكافة دوائر أقسام الشرطة على مستوى المحافظة لتنفيذ القرار والتأكد من التزام كافة أصحاب المحلات به وهو ما سيتم استكمال العمل به يزيد عليه فقط منع تجول المواطنين في الشارع.


وشرحت المصادر أنه لا تهاون في تنفيذ حظر التجوال حفاظا علي حياة المواطنين وسيتم إلقاء القبض علي المخالفين للقرار وتحرير محضر لهم لتطبيق الغرامة.


وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن تمكن الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).


وتم ضبط 4008 أشخاص مخالفين لقرار الحظر وضبط 1073 سيارة مخالفة، وضبط 67 دراجة نارية مخالفة، وضبط  106 مركبات "توك توك" مخالفة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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