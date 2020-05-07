مكرم محمد أحمد يكشف سبب بكائه بعد سقوط الملك فاروق

كشف الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،عن أول محافظة من محافظات مصر اهتمت بالتعليم وتأثيره على الأجيال.





وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال استضافته ببرنامج "رأى عام" المقدم عبر فضائية "تن"تقديم الاعلامى عمرو عبدالحميد، أن محافظة المنوفية تعد أول محافظة،اهتمت بالتعليم.





وكشف مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه بكى عندما سقط الملك فاروق إبان ثورة يوليو،مؤكدا أنه لم يبك معترضا على ثورة يوليو 1952 ولكن شعر أن عصره الذى عاش فيه قد مر.





وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه عاش خلال نظام الملك فاروق كثيرا ، وكان الشباب يحبه لأنه كان عصرا متطورا والشباب رأوا آمالهم فيه.