غادة إبراهيم تكشف سر علاقتها بالمخرج خالد يوسف

كشفت الفنانة غادة إبراهيم، عن سر علاقتها بالمخرج خالد يوسف، قائلة: "خالد يوسف نعرفه كويس على المستوى الشخصي وهو صديق زوجي السابق، وبالرغم من ذلك لم أعمل معه في أي فيلم أو عمل سينمائي على الإطلاق".









وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام بعد الأفلام الإباحية التي انتشرت للمخرج خالد يوسف.













وتابعت "الفنانة أمينة خليل ممثلة هائلة وقوية جدا في التمثيل وبحبها أوي وياسمين رئيس وشها حلو في الكاميرا، وياسمين صبري إسكندرانية عسولة جدا، ومي عمر لم تترك بصمة في التمثيل".









وأضافت، "لا يمكن اكدب والشهرة ليست أهم شيء عندي، والتمثيل أهم عندي من الرقص والغناء، وحياتي الخاصة فيها صندوق أسود لم يعرفه الناس ولكن سيظهر عند وفاتي".









وتابعت: "أنا من إسكندرية ومواليد برج العقرب، وممكن أحب تاني عادي وممكن ألبس الحجاب ومبقدمش تنازلات".



